Президент Белоруссии Лукашенко встретился с министром обороны России Белоусовым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит закрытую встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым. Разговор только что начался. В кабинете, за закрытыми дверьми», — сказано в публикации.

Как сообщает агентство «БелТА» одной из тем для обсуждения стало военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии. Лукашенко поблагодарил Россию за поставки военной техники, отметив, что страны продолжают работать над перспективными видами вооружений.

«Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим», — заявил он.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал Минск передаст России машины, на которые будет устанавливаться ракетный комплекс «Орешник». В свою очередь президент России Владимир Путин одобрил размещение комплекса в Республике.