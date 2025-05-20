Британский аналитик раскрыл свои впечатления после поездки в Петербург

Британский аналитик Меркурис сказал, что не видел следы давления Запада в России

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что во время посещения Международного юридического форума в Санкт-Петербурге не было видно и следа от давления Запада на Россию. Об этом он высказался на YouTube.

Меркурис раскрыл свои впечатления после поездки в Петербург и подчеркнул, что не заметил в городе даже намека на нестабильность.

«Во время своего небольшого путешествия в Санкт-Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия», — сказал он.

Аналитик добавил, что Петербург сейчас выглядит значительно богаче, чем во время его предыдущего визита 2018 году. По мнению Меркуриса, развитие экономики России заметно невооруженным взглядом.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер признался, что его поразил уровень комфорта в России. «Россия в значительной степени является страной с цифровой экономикой», — отметил он.