Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:27, 20 мая 2025Экономика

Британский аналитик раскрыл свои впечатления после поездки в Петербург

Британский аналитик Меркурис сказал, что не видел следы давления Запада в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что во время посещения Международного юридического форума в Санкт-Петербурге не было видно и следа от давления Запада на Россию. Об этом он высказался на YouTube.

Меркурис раскрыл свои впечатления после поездки в Петербург и подчеркнул, что не заметил в городе даже намека на нестабильность.

«Во время своего небольшого путешествия в Санкт-Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия», — сказал он.

Аналитик добавил, что Петербург сейчас выглядит значительно богаче, чем во время его предыдущего визита 2018 году. По мнению Меркуриса, развитие экономики России заметно невооруженным взглядом.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер признался, что его поразил уровень комфорта в России. «Россия в значительной степени является страной с цифровой экономикой», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным. Как они оценили инициативы президента США?

    Россия начала применять неуязвимые дроны в зоне СВО

    В России стали прилагать больше усилий для удержания сотрудников

    В Совфеде указали на один вывод по итогам разговора Путина и Трампа

    Олимпийский чемпион оценил отказ властей строить школу Загитовой

    Получившего российское гражданство мужчину взяли под арест за попытку вступить в ИГ

    Российский боец рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

    Минобороны потребовало взыскать 2,6 миллиарда рублей с судостроительного завода «Вымпел»

    Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

    Россиян предупредили о завершении гаражной амнистии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости