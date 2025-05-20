Буланова задумалась о ребенке от суррогатной матери

Певица Татьяна Буланова допустила рождение ребенка от суррогатной матери

Певица Татьяна Буланова допустила рождение ребенка с помощью суррогатной матери. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, на днях артистка заявила, что полностью готова к материнству и решила использовать ранее замороженные яйцеклетки. «Я вам могу сказать, что если, дай бог, все получится, то там найдется способ, как это все сделать. Ничего страшного», — отметила она.

При этом исполнительница подчеркнула, что не планирует рожать самостоятельно. «Есть на это все-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива [супруга] Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда все, наверное, будет и организовано», — заключила певица.

Ранее Буланова, которая летом 2023 года вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, раскрыла секрет счастливой жизни с молодым мужем.