Бывший глава «Роскосмоса» Борисов стал сенатором

Губернатор Цыбульский назначил экс-главу «Роскосмоса» Борисова сенатором

Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области. Соответствующий указ подписал губернатор российского региона Александр Цыбульский, об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Это решение принято в рамках формирования нового состава Совета Федерации. Уверен, что опыт Юрия Ивановича, его глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях, будет востребован в интересах Архангельской области на федеральном уровне», — написал глава региона.

Он напомнил, что Борисов работал в Минпромторге и Минобороны, а также занимал кресло вице-премьера — такой опыт будет полезен для его дальнейшей работы. Назначение экс-главы «Роскосмоса» сенатором откроет новые возможности для продвижения интересов Архангельской области, уверен Цыбульский.

Ранее о том, что Борисова могут назначить сенатором, писал «Коммерсантъ». Пост сенатора от Архангельской области стал вакантным после того, как парламентарий Александр Некрасов в январе этого года объявил о намерении сложить полномочия по собственному желанию.

До Борисова пост главы «Роскосмоса» занимал Дмитрий Рогозин, который также стал сенатором после того, как покинул свое кресло: в верхней палате парламента он представляет Запорожскую область.