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07:44, 20 мая 2025Россия

Стало известно о назначении экс-главы «Роскосмоса» сенатором

«Ъ»: Экс-глава «Роскосмоса» Борисов станет сенатором от Архангельской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший руководитель корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов займет пост сенатора от Архангельской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Цымбульский, он есть в распоряжении «Коммерсанта».

Борисов, как сообщается, займет пост сенатора на срок полномочий губернатора Цымбульского, который истекает в сентябре. Информацию об этом также подтвердили два источника издания в Совфеде.

Пост сенатора от Архангельского области стал вакантным после того, как парламентарий Александр Некрасов объявил о намерении сложить полномочия по собственному желанию. Его полномочия прекратили 29 января.

Борисов с 2013 года является действительным государственным советником 1-го класса, что эквивалентно генералу армии — это законодательно позволяет ему стать сенатором. На портале официального опубликования правовых актов Архангельской области соответствующий указ губернатора пока не опубликован. Аналогично официально не опубликован указ, который освобождает Борисова с поста спецпредставителя по вопросам сотрудничества в области космоса.

Борисов занимал должность директора «Роскосмоса» с 15 июля 2022 года по 6 февраля 2025 года, он сменил на посту Дмитрия Рогозина, который также стал сенатором и начал представлять в верхней палате парламента Запорожскую область. Сейчас гендиректором «Роскосмоса» является бывший замминистра транспорта Дмитрий Баканов.

ЖЗЛ
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