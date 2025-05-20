Четверо силовиков провели незаконные обыски у семерых россиян и избили их

Четырех силовиков из Калининграда осудят за незаконные обыски и избиения жителей

Четверо силовиков из Калининграда предстанут перед судом по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

Речь идет о начальнике оперативно-розыскного отдела местной таможни, бывшем оперуполномоченном Федеральной службы Войск национальной гвардии по области, экс-командире одного из боевых отделений СОБРа регионального управления Росгвардии и сотруднике УЭБ и ПК из УМВД по Калининградской области.

По версии следствия, 28 марта 2023 года они провели обыски в квартирах семи местных жителей в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении сигарет. Не имея доказательств об их причастности к преступлению, силовики напали на потерпевших с электрошокером, а затем доставили в отдел полиции, где продолжили избивать. Жертвы нападения сняли побои и обратились в правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении других трех фигурантов выделено в отдельное производство. Данные о них не раскрываются.

Ранее суд арестовал бывшего начальника отдела ГАИ управления МВД по городу Челябинску, который получил взятки машинами Volvo и Toyota. Ему вменяются статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.