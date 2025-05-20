Данные об отсутствии работающих детских медучреждений в Мариуполе опровергли

Данные о том, что РФ не восстанавливает больницы в Мариуполе, оказались фейком

В украинских СМИ стали утверждать, что в Мариуполе нет детских больниц и за три года Россия не восстановила ни одной из них. Так, в Telegram украинского политического обозревателя Дениса Казанского появился видеорепортаж о том, что больница №3 якобы стоит в руинах.

Эти данные не соответствуют действительности. Так, капитальный ремонт в больнице №3 в Мариуполе завершили в апреле текущего года. Она была серьезно повреждена в 2022 году из-за действий ВСУ.

Подрядчики из Санкт-Петербурга восстановили пять объектов больничного городка и отстроили с нуля Диагностический центр, а также Корпус вспомогательных служб. На данный момент медики уже принимают пациентов в новых помещениях.

Кроме того, Россия восстанавливает и другие медучреждения в городе. Например, с 1 марта в Мариуполе возобновило работу детское хирургическое отделение. Для работы туда были отправлены специалисты из Санкт-Петербурга. Также ремонтные работы шли в зданиях отделения челюстно-лицевой хирургии, кожно-венерологического диспансера и пищеблока на территории больницы скорой медицинской помощи Мариуполя.

В общей сложности, по состоянию на март текущего года, в Мариуполе восстанавливали 17 медицинских учреждений.

Более того, в прошлом году в Мариуполе открылся один из лучших в стране многопрофильных медцентров — медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. «Здесь оказывают любую врачебную помощь, в том числе узкоспециализированную», — рассказали в Минобороны РФ.

«Колоссальные впечатления. Я не ожидал, что у нас в Мариуполе после 30 лет пребывания на Украине построят такой центр. Благодаря, конечно, России. Очень все прекрасно тут сделано», — делился впечатлениями один из местных жителей.

Интересно, что больница №3 в Мариуполе уже не в первый раз фигурирует в созданных Киевом фейках. Указанное медучреждение уже использовалось украинской пропагандой для волны дезинформации о действиях Российской армии в 2022 году. В то время больница использовалась украинскими солдатами для укрытия и размещения боевых точек, однако в Киеве решили отвести от этого взгляд постановочными фото. В съемках, в том числе, приняла участие бьюти-блогер Марианна, известная на Украине. Так, в сети были опубликованы кадры якобы беременных, выходивших из разрушенной больницы. Примечательно, что блогерша «сыграла» сразу двух разных человек, сменив внешность.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».