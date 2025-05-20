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08:30, 20 мая 2025Силовые структуры

Девятилетний ребенок устроил погоню на «Жигулях» с полицией в российском регионе

На Кубани полицейские устроили погоню за 9-летним водителем «Жигулей»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Краснодарском крае полицейские устроили погоню за автомобилем ВАЗ-2106, который не остановился по их требованию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции.

Водитель «Жигулей» игнорировал сигналы полиции, пытаясь оторваться и скрыться от нее, однако в результате все же был остановлен. За рулем оказался девятилетний ребенок. Выяснилось, что машину родителей он взял без разрешения. Теперь в отношении юноши и его законных представителей будут приняты меры. Госавтоинспекция направила материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло столкновение байкера с полицейской машиной.

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