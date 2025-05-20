Дженнифер Лопес случайно оголила грудь на красной дорожке из-за выреза на платье

Американская певица Дженнифер Лопес оконфузилась на публике из-за выреза на платье. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость была замечена на красной дорожке благотворительного концерта Ring Them Bells в Нью-Йорке. Она выбрала для выхода в свет шелковое платье персикового цвета, оформленное глубоким декольте. При этом поп-исполнительница примерила меховую накидку и прозрачные туфли с открытым носом.

Фото: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images

Во время позирования перед камерами платье звезды случайно оголило ее грудь. Фотографам удалось запечатлеть этот момент.

Ранее сообщалось, что Лопес в откровенном виде станцевала на пляже.