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23:12, 20 мая 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил об отсутствии у Киева и ЕС плана разрешения конфликта

Экс-премьер Азаров: У Киева и ЕС нет стратегического плана разрешения конфликта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

У Киева и стран Европы отсутствует стратегический план разрешения украинского конфликта и обеспечения стабильности. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

По его словам, есть повод усомниться в наличии у ЕС и киевских властей реального плана урегулирования, а предложения о прекращении огня без четкого плана могут привести к новому «Минску-3».

«Просто прекратить конфликт и остановиться? А что дальше? А дальше мы получаем "Минск-3" по замыслу тех, кто об этом так говорит и так печется», — подчеркнул экс-премьер республики.

Азаров добавил, что никто до сих пор не начал серьезного обсуждения вопросов мировой стабильности. Также, по его мнению, президент США Дональд Трамп не реализовал «концепцию в области внешней политики», так как пока в приоритетном порядке решает внутреполитические вопросы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал основную проблему урегулирования конфликта на Украине. Он полагает, дело в том, что Москва «хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права», а Киев — «того, что не может вернуть военным путем».

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