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11:00, 20 мая 2025Силовые структуры

Этническая ОПГ приготовила 51 килограмм наркотиков в российском селе и попалась

В Тульской области полиция задержала этническую ОПГ с 51 кг наркотиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Тульской области полиция задержала троих участников этнической преступной группировки (ОПГ), приготовивших 51 килограмм наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, злоумышленники организовали нарколабораторию в селе Казначеево. При задержании у них был произведен обыск. В результате обнаружены и изъяты 51 килограмм мефедрона, более 1,5 тонны необходимых для приготовления наркотиков химических веществ и лабораторное оборудование.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни пресекли ввоз в Нижегородскую область 1,2 тонны прекурсоров для изготовления метадона. Нелегальный груз наркокурьеры пытались выдать за одежду, косметику и посуду.

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