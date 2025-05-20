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14:46, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Франция запретила Дурову въехать в США

Politico: Власти Франции отклонили просьбу Павла Дурова о поездке в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Власти Франции отклонили просьбу основателя Telegram Павла Дурова о поездке в США для переговоров с неназванными инвестиционными фондами. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Прокуратура Парижа запретила Дурову въезд в США 12 мая. В ведомстве сочли, что визит Дурова в Соединенные Штаты не представляется нужным или оправданным.

В марте стало известно, что Дуров вернулся в Дубай из Франции, где находился под судебным надзором. Сообщалось, что суд разрешил ему покинуть страну.

Дурова задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже по подозрению в том, что он участвовал в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа предпринимателя взяли под судебный надзор и обязали внести залог в пять миллионов евро.

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