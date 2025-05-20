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10:18, 20 мая 2025Спорт

Футболиста «Локомотива» отстранят от тренировок за критику клуба

Футболиста «Локомотива» Тикнизяна отстранят от тренировок за критику клуба
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Московский «Локомотив» отстранит от тренировок полузащитника Наира Тикнизяна за критику клуба. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нежурналист Иванов».

По информации источника, его не допустят к тренировкам с основной командой. Также он пропустит заключительный матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Накануне футболист заявил, что чувствует себя говном, отметив, что не является даже игроком ротации. «Просто тяжело хранить молчание целый год и делать вид, что ничего не случилось. Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, но в итоге оказался изгоем», — поделился Тикнизян.

Тикнизян в нынешнем сезоне провел 33 матча во Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны. В них защитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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