Футболиста «Локомотива» отстранят от тренировок за критику клуба

Футболиста «Локомотива» Тикнизяна отстранят от тренировок за критику клуба

Московский «Локомотив» отстранит от тренировок полузащитника Наира Тикнизяна за критику клуба. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нежурналист Иванов».

По информации источника, его не допустят к тренировкам с основной командой. Также он пропустит заключительный матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Накануне футболист заявил, что чувствует себя говном, отметив, что не является даже игроком ротации. «Просто тяжело хранить молчание целый год и делать вид, что ничего не случилось. Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, но в итоге оказался изгоем», — поделился Тикнизян.

Тикнизян в нынешнем сезоне провел 33 матча во Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны. В них защитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.