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11:21, 20 мая 2025Мир

Генсек НАТО оценил переговоры Путина и Трампа

Рютте: Переговоры Путина и Трампа — позитивный шаг для восстановления диалога
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Leon Neal / Reuters

Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом являются позитивным шагом для восстановления диалога между двумя странами. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, передает Reuters.

«Я думаю, положительным моментом является то, что президент Трамп начал устанавливать линии связи с президентом России», — сказал политик.

В то же время он подчеркнул, что ситуация на Украине остается крайне «сложной», и рассчитывать на быстрое урегулирование конфликта не стоит.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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