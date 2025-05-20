Глава МИД Польши предупредил Европу об экзистенциальном выборе из-за Трампа

Сикорский: Европа стоит перед экзистенциальным выбором из-за позиции Трампа

Европа стоит перед экзистенциальным выбором из-за позиции Трампа по отношениям с европейскими странами. Об этом Европу предупредил глава МИД Польши Радослав Сикорский в статье для Project Syndicate.

«Учитывая отношение администрации Трампа к трансатлантическим отношениям, перед Европой стоит экзистенциальный выбор: вступить в глобальную игру единым фронтом в качестве сильного конкурента или обречь себя на маргинализацию», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в течение многих лет использовал любую возможность, чтобы призвать Европейский союз (ЕС) и его членов инвестировать больше средств в оборону.

По его словам, европейцам может не нравиться то, что они слышат от американских чиновников, но они не могут притворяться, что не слышат этого, поэтому они должны быть готовы к тому, что США «умывают руки не только в отношении Украины, но и в отношении Европы».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск поговорил с президентом США Дональдом Трампом после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Он предрек, что всех союзников Киева ждут очень трудные дни.