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03:17, 20 мая 2025Россия

Глава РФПИ заявил о возможности России и США стать отличными партнерами

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США могут стать отличными экономическими партнерами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

У России и США есть потенциал для того, чтобы стать партнерами по инвестиционному и экономическому сотрудничеству. Таким мнением поделился в социальной сети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству», — говорится в сообщении Дмитриева. Он отметил, что это пойдет на благо не только Москве и Вашингтону, но и всему миру.

19 мая состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны общались более двух часов. Позднее Трамп заявил, что разговор прошел очень хорошо.

Вот это да!
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