Глава РФПИ заявил о возможности России и США стать отличными партнерами

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США могут стать отличными экономическими партнерами

У России и США есть потенциал для того, чтобы стать партнерами по инвестиционному и экономическому сотрудничеству. Таким мнением поделился в социальной сети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству», — говорится в сообщении Дмитриева. Он отметил, что это пойдет на благо не только Москве и Вашингтону, но и всему миру.

19 мая состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны общались более двух часов. Позднее Трамп заявил, что разговор прошел очень хорошо.