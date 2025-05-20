Huawei выпустила первый ПК без Windows

Huawei выпустила первый ПК с HarmonyOS, отказавшись от Windows

Китайская корпорация Huawei представила свой первый персональный компьютер без операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Ранее Huawei продавала ПК с предустановленной Windows. Однако из-за нахождения под американскими санкциями с мая 2019 года фирма не может закупать программное обеспечение (ПО) у Microsoft. Поэтому компания начала выпускать компьютеры на базе собственной ОС HarmonyOS.

Первым аппаратом на основе HarmonyOS 5 оказался MateBook Pro. Он поддерживает популярные приложения, расширенные настройки конфиденциальности, жесты управления и интеграцию со смартфонами Huawei.

Компьютер получил 14,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120x2080 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит. ПК имеет неназванный процессор, от 24 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт на SSD-накопителе. MateBook Pro также получил клавиатуру с подсветкой, 6 динамиков и 4 микрофона, быструю зарядку SuperCharge мощностью 140 Вт.

Стоимость MateBook Pro начинается с 7999 юаней, или около 90 тысяч рублей. Версия компьютера с 32 гигабайтами оперативной памяти и 2 терабайтами постоянной памяти обойдется в 10 999 юаней, или около 123 тысяч рублей.

О том, что Huawei перестанет продавать компьютеры с операционной системой Windows из-за санкций, стало известно в марте. По информации издания MyDrivers, кроме HarmonyOS китайская компания разрабатывает резервную операционную систему на основе Linux.