Искусственный интеллект внедрили в работу российских судов

Глава Совета судей РФ Момотов: 35 % судов используют ИИ в работе

Каждый третий российский суд использует в своей повседневной работе искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил председатель Совета судей Виктор Момотова на заседании в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, новые технологии внедрены в практику 35 процентов судов. ИИ наиболее активно используются в инстанциях Москвы и области.

Момотов указал, что технологии применяют и в судах других регионов — в судах Башкортостана, Татарстана, Владимирской и Иркутской областях с помощью ИИ составляются протоколы судебных заседаний путем распознавания человеческой речи и перевода ее в текстовый формат.

Верховный суд Коми внедрил ИИ в поиск нормативных правовых актов для регулирования правоотношений. Вологодский областной суд использует технологии для подготовки проектов судебных приказов, анализа документов и краткого изложения их содержания (например, для краткого изложения причин отмены судебного акта), сравнения содержания двух документов (например, для сравнения протокола судебного заседания с приговором), составления проекта судебного решения.

В Амурской области технологии искусственного интеллекта используются в рамках судопроизводства по делам об административных правонарушениях. Специальная программа «Нейромагис» выделяет ключевую информацию из протоколов об административных правонарушениях и заполняет поля в автоматизированной системе, тем самым исключая необходимость ручного ввода данных. Кроме того, эта программа регистрирует протоколы и запрашивает данные об ИНН физических лиц.

Ранее глава Совета судей заявил о кадровом дефиците в судебной системе — количество вакантных должностей федеральных судей сейчас составляет более четырех тысяч.