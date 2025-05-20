В России запустили новый суперсервис «Правосудие онлайн»

Глава Совета судей РФ Момотов: Запущен новый суперсервис «Правосудие онлайн»

В России разработали и запустили в опытную эксплуатацию новый суперсервис «Правосудие онлайн». Об этом заявил председатель Совета судей Виктор Момотов на заседании в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, система была создана совместно Верховным судом, Судебным департаментом при Верховном суде и Минцифры России.

Момотов отметил, что российские суды в настоящее время используют большое количество разных программ, часто между собой несовместимых. В частности, в 13 субъектах у судов имеются собственные программные продукты, которое несовместимы друг с другом и с Государственной автоматизированной системой (ГАС) «Правосудие». «ГАС не модернизировалась много лет и базируется на устаревших программных решениях», — подчеркнул Момотов.

Глава Совета судей сообщил, что каждый третий российский суд использует в своей повседневной работе искусственный интеллект (ИИ).