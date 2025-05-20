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04:15, 20 мая 2025Ценности

Кэти Перри оголила грудь на девичнике подруги

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская певица Кэти Перри появилась в откровенном образе на девичнике репортерши Лорен Санчес. Снимки публикует Page Six.

Исполнительница посетила вечеринку подруги в прозрачном боди, которое оголяло ее грудь, и прозрачной юбке со стразами. Знаменитость также надела туфли на каблуках, уложив волосы волнами. В то же время макияж Перри предпочла в нюдовых оттенках.

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Известно, что девичник Санчес проводит в Париже в компании самой Перри, Ким Кардашьян с матерью Крис Дженнер, Наташи Пунавалла, Чариссы Томпсон, Бего Амайи и других.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес, предположительно, пройдет в Венеции. Ранее стало известно, что пара планируют пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.

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