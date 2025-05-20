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09:50, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Культовый советский сатирик победил рак

Mash: 85-летний сатирик Лион Измайлов победил рак кожи
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Советский и российский сатирик, артист эстрады и телеведущий Лион Измайлов победил рак кожи. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, недавно 85-летнего юмориста исключили из реестра онкобольных.

Уточняется, что онкологическое заболевание на ранней стадии у культового сатирика обнаружили в 2020 году. Измайлов проходил лечение и соблюдал рекомендации медиков, говорится в сообщении Mash.

Ранее российская телеведущая Сабина Пантус, победившая рак миндалин, рассказала об эмоциях после поставленного диагноза. Телезвезда призналась, что, узнав о злокачественной опухоли, впала в панику.

Перед этим сообщалось, что известный британский теле- и радиоведущий Джеймс Уэйл, борющийся с раком почек четвертой стадии, заявил, что больше не может проходить лечение. По словам 73-летнего телеведущего, он надеется прожить еще несколько недель или месяцев.

Вот это да!
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