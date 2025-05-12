Победившая рак российская телеведущая раскрыла эмоции от диагноза

Ведущая Пантус заявила, что испытала глубочайший шок, узнав о раке миндалин

Известная российская телеведущая Сабина Пантус, победившая рак миндалин, раскрыла, какие эмоции она испытала после того, как узнала о диагнозе. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Пантус призналась, что, узнав об онкологическом заболевании, впала в панику. «Я была на работе, когда получила результаты анализов. Да, этот день я хорошо помню. Конечно, я была в глубочайшем шоке и растерянности. Не знала, что делать. Естественно, были и слезы, и грусть, и страх», — поделилась ведущая воспоминаниями. Онколог, который обследовал ведущую, призвал не медлить с лечением, поэтому она легла в больницу на той же неделе, когда узнала о диагнозе.

Пантус рассказала, что на последнем обследовании, которое она прошла в апреле, не было обнаружено опухолей и метастаз. «Так что гуляем! Все прошло очень быстро — за каких-то пять месяцев», — добавила ведущая.

В январе Пантус рассказала, что у нее обнаружили рак миндалин третьей стадии. Телеведущая заявила, что перенесла две операции и прошла четыре курса химиотерапии.