Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

Reuters: Китайские НПЗ начали скупать ближневосточную нефть по заниженным ценам

На фоне постепенного восстановления судоходства в Ормузском проливе и снижения мировых сырьевых котировок китайские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали скупать ближневосточную нефть по заниженным ценам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники.

Покупателями в рамках недавних сделок выступили НПЗ, расположенные в восточной провинции Шаньдун. Активное наращивание спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти, поясняют собеседники агентства, оказывает давление на потоки из России и Ирана, заставляя последних также снижать стоимость своего сырья.

Одна из недавних сделок по покупке ближневосточного сырья прошла с участием Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и китайских контрагентов — компаний Dongming Petrochemical и Shenghong Petrochemical. Объем соглашения составил по два миллиона баррелей на каждый НПЗ. При этом партии сырья марки Upper Zakum были проданы со значительной скидкой в ​​7-9 долларов за баррель, резюмировали источники.

После выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) страну перестали связывать квоты на добычу и экспорт сырья. В итоге ADNOC в июне перешла к масштабной распродаже сырья, добываемого в Персидском заливе. Открытие Ормузского пролива, отмечают эксперты, может поспособствовать еще большему наращиванию отгрузок сырья из ОАЭ в обозримом будущем.

