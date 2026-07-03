В ХМАО семья назвала новорожденную дочь Россией

В поселке Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) семья назвала новорожденную дочь Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района Югры.

Имя девочке выбрали не родители, а прадедушка, который заранее заявил, что, если родится внучка, ее должны назвать непременно Россией.

«Рождение маленькой России в семье Айваседа символизирует не только продолжение древнего рода, но и неразрывную связь коренных жителей с их большой Родиной», — говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации района, семья относится к коренным малочисленным народам Севера. Россия стала третьим ребенком в семье. У нее есть двое старших братьев — Кирилл и Глеб.

Ранее сообщалось, что семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Отец девочки Владимир Сухов. У него 14 детей и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и Родиной.