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14:29, 20 мая 2025Забота о себе

Людям старше 60 лет назвали самые вредные продукты

Диетолог Хасбани: Красное мясо после 60 лет повышает риск болезней сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: José Ignacio Pompé / Unsplash

Людям старше 60 лет необходимо исключить некоторые продукты из рациона. Их диетологи назвали в разговоре с изданием La Nacion.

Доктор медицины Дэн Бреннан призвал отказаться от рафинированных углеводов, поскольку из-за них происходит резкое повышение уровня глюкозы в крови. В качестве примера он привел хлеб. Тем временем диетолог Яэль Хасбани посоветовала ограничить в ежедневном меню красное мясо, чтобы снизить риск развития болезней сердца и сосудов, а также алкогольные напитки, так как они повреждают головной мозг.

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Представительница Американской ассоциации диетологов Рут Фрехман заявила, что сырые продукты, к примеру суши или недоваренные яйца, тоже являются одними из самых вредных, ведь при их употреблении существует риск заразиться различными инфекциями, а с возрастом организму все труднее с ними бороться. Врач Габриэль Лапман порекомендовал людям старше 60 лет ограничить в рационе замороженные продукты: они подвергаются глубокой обработке, поэтому содержат много соли и консервантов.

Ранее диетолог Джон Шарффенберг рассказал о продуктах, которые снижают риск смерти. По его словам, долголетию способствуют зеленые салаты.

Вот это да!
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