Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью

В ночь на вторник, 20 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью восьми беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку на Брянскую область. Там сбили восемь украинских беспилотников.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Днем ранее, 19 мая, Украина за ночь выпустила по России свыше трех десятков беспилотников. Больше всего беспилотников — 26 — сбили над Крымом, еще восемь перехватили над Брянской областью, один над Белгородской.