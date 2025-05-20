Москвичи попросили назвать станцию метро именем Муслима Магомаева

Активисты попросили назвать станцию метро в Москве «Магомаевской»

Журналистка Эмилия Деменцова и режиссер Тарлан Расулов попросили назвать станцию метро в Москве в честь певца Муслима Магомаева. Об этом сообщил «Москвич Mag».

Авторы инициативы уже придумали название для соответствующей станции — «Магомаевская». При этом они не уточнили, о какой именно станции идет речь. «Мы запускаем важную и идущую от сердца инициативу… Это не просто дань памяти выдающемуся артисту, но и знак настоящей дружбы между Россией и Азербайджаном», — рассказала журналистка. Активистка добавила, что певец жил в Москве, а песня «Лучший город Земли» в его исполнении стала неофициальным гимном города. Вместе с Расуловым Деменцова направила обращение, которое должны рассмотреть за 30 дней, в столичный департамент культуры.

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