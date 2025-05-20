Мужчин предупредили о влиянии жары на потенцию

Высокая температура воздуха имеет сразу несколько негативных воздействий на мужскую потенцию. Об этом предупредил врач общей практики Дональд Грант в беседе с Daily Mail.

Он отметил, что чаще всего сексуальная функция мужчин нарушается в жару из-за обезвоживания. Когда организму не хватает жидкости, уменьшается количество крови и ухудшается ее приток к половым органам, пояснил специалист.

По его словам, в теплую погоду мужчинам часто лень заниматься сексом: организм тратит много сил на защиту от перегрева, поэтому энергии на интимную близость не остается.

Эксперт также считает, что зачастую проблемы с потенцией усугубляются в теплое время года, так как люди начинают меньше спать и пить больше алкоголя. Оба фактора оказывают разрушительное действие на мужское сексуальное здоровье, подчеркнул спикер.

При этом он добавил, что летний зной может принести и неожиданную пользу для интимной жизни. В жару ток крови усиливается, сосуды расширяются и размер пениса при возбуждении становится немного больше, уточнил медик.

Ранее врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал, что снижение уровня тестостерона имеет как физические, так и психические последствия. По его словам, при недостатке мужского гормона могут развиться депрессия, плаксивость, нарушения сна и рассеянность.