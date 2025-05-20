Мужчина по просьбе брата собирал данные об объектах Минобороны России

Жителя Коноши заподозрили в госизмене за сбор данных об объектах МО для брата

Жителя поселка Коноши заподозрили в государственной измене за сбор данных об объектах Министерства обороны (МО) России по просьбе брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ по Архангельской области.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина 1983 года рождения по заданию родного брата, действовавшего в интересах украинской разведки, собирал сведения о расположении объектов МО РФ на территории региона и передавал их при помощи мобильного телефона. Указанные данные могли быть использованы для нанесения ударов против Российской армии.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее стало известно, что дело обвиняемого в госизмене фотографа Григория Скворцова поступило в Пермский краевой суд.