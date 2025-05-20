На Украине объяснили высокие рейтинги Зеленского

Азаров: Высокие рейтинги Зеленского объясняются страхом украинцев

Высокие рейтинги президента Украины Владимира Зеленского объясняются страхом украинцев. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Что касается всех нарративов, которые рассказывают, какие у него высокие рейтинги, ну, естественно, идет держиморда с камерой и спрашивает: "Ты любишь Зеленского?". Человек испуганно смотрит и думает: "Лучше скажу, что люблю"», — сказал он.

Политик также назвал текущее положение Украины «агонией», а правление Зеленского — «позором».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил высокие рейтинги Зеленского запугиванием социологов. «У социолога на Украине очень простой выбор — или рисовать Зеленскому 57 процентов или даже 68 процентов, или отправиться в окопы», — заявил нардеп.