Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:22, 20 мая 2025Бывший СССР

На Украине объяснили высокие рейтинги Зеленского

Азаров: Высокие рейтинги Зеленского объясняются страхом украинцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Высокие рейтинги президента Украины Владимира Зеленского объясняются страхом украинцев. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Что касается всех нарративов, которые рассказывают, какие у него высокие рейтинги, ну, естественно, идет держиморда с камерой и спрашивает: "Ты любишь Зеленского?". Человек испуганно смотрит и думает: "Лучше скажу, что люблю"», — сказал он.

Политик также назвал текущее положение Украины «агонией», а правление Зеленского — «позором».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил высокие рейтинги Зеленского запугиванием социологов. «У социолога на Украине очень простой выбор — или рисовать Зеленскому 57 процентов или даже 68 процентов, или отправиться в окопы», — заявил нардеп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Дачникам назвали запрещенные для сруба деревья на участке

    В МИД прокомментировали выделение ЕС денег «Радио Свободе»

    Польша огласила окончательное решение по отправке войск на Украину

    На Западе обвинили Зеленского в нарушении обещаний

    Польша заявила о готовности закрыть границу с Германией

    В Татарстане согласовали строительство школы Загитовой после снижения стоимости объекта

    Украина ударила по трем регионам России

    Житель Дагестана пешком дошел до Мекки и вернулся домой

    Маск пообещал постепенный уход из политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости