Нардеп Дубинский: Из-за низкого рейтинга Зеленского социологов отправят в окопы

В случае если президент Украины Владимир Зеленский в результате опросов получит низкие рейтинги, украинских социологов могут мобилизовать и отправить в окопы. Запугиванием социологических бюро якобы высокий уровень поддержки украинского лидера объяснил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«У социолога на Украине очень простой выбор — или рисовать Зеленскому 57 процентов или даже 68 процентов, или отправиться (...) в окопы», — заявил нардеп.

Он добавил, что положение украинских социологов ухудшилось после того, как США перестали финансировать отдельные программы USAID и администрация Зеленского осталась единственным клиентом социологических служб на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер выступил с опровержением слов Трампа, отметив, что его реальный рейтинг якобы достигает практически 70 процентов.