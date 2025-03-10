Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 10 марта 2025Бывший СССР

В Раде высокие рейтинги Зеленского объяснили запугиванием социологов

Нардеп Дубинский: Из-за низкого рейтинга Зеленского социологов отправят в окопы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jose Luis Magana / AP

В случае если президент Украины Владимир Зеленский в результате опросов получит низкие рейтинги, украинских социологов могут мобилизовать и отправить в окопы. Запугиванием социологических бюро якобы высокий уровень поддержки украинского лидера объяснил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«У социолога на Украине очень простой выбор — или рисовать Зеленскому 57 процентов или даже 68 процентов, или отправиться (...) в окопы», — заявил нардеп.

Он добавил, что положение украинских социологов ухудшилось после того, как США перестали финансировать отдельные программы USAID и администрация Зеленского осталась единственным клиентом социологических служб на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер выступил с опровержением слов Трампа, отметив, что его реальный рейтинг якобы достигает практически 70 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция Труба». Появились подробности прорыва российских войск в Суджу по газопроводу

    Ставшая жертвой нападения в такси Таиланда россиянка попросила помощи

    Момент въезда автомобиля в остановку с людьми в Казани попал на видео

    Россиянам станет дороже питаться из-за пошлин Трампа

    В Офисе Зеленского отвергли заключение перемирия на суше

    Первых 18-летних бойцов ВСУ отправили в связанную с нацистами бригаду

    В СВР заявили о раздражении Британии из-за отношения Трампа к России

    Алсу назвала себя разведенкой с прицепом

    В Раде высокие рейтинги Зеленского объяснили запугиванием социологов

    В Евросоюзе потребовали прекратить поддержку Украины в пользу дипломатии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше