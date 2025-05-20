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14:45, 20 мая 2025Мир

На Западе узнали о просьбе Европы к Трампу по Украине

Axios: Мерц и Мелони просили Трампа об участии Европы в переговорах по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони просили президента США Дональда Трампа об участии Европы в переговорах по Украине. Об этом пишет портал Axios.

«Мелони и Мерц заявили, что США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры», — говорится в материале.

По данным портала, Мелони настаивала, что «кто-то должен быть судьей» в процессе переговоров, а Мерц предложил провести встречу при участии всех сторон.

19 мая президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около двух часов. По итогам беседы было решено, что Москва и Киев немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о прекращении конфликта будут определяться напрямую Россией и Украиной.

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