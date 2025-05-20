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13:16, 20 мая 2025Наука и техника

Начался выпуск российского «Голубя» с револьверной подачей боеприпасов

«Известия»: Начался выпуск БПЛА «Голубь» с револьверной подачей боеприпасов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Начался выпуск российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Голубь» с револьверной подачей боеприпасов. Об этом газете «Известия» сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Стратим».

БПЛА с барабаном на 12 ВОГов (выстрел осколочный гранатометный) переносит 3,5 килограмма полезных грузов. Опционально барабан можно заменить на один держатель 82-миллиметровой минометной мины. Дальность полет дрона — 10 километров, высота — 500 метров, скорость — до 60 километров в час.

Для управления БПЛА используется поворотная видеокамера и собственная система связи «Поземка». Ночью вместо видеокамеры используется тепловизор.

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Изделие проходит испытания в зоне специальной военной операции, где используется против живой силы противника.

В июне КБ «Стратим» представило беспилотник-бомбардировщик квадрокоптерного типа «Голубь», который может автоматически распознавать пехоту при помощи нейросети.

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