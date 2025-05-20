Опасения Зеленского из-за угрозы выхода США из переговоров объяснили

Политолог Асафов: Зеленский опасается, что останется наедине с Россией

Попытка США выйти из переговоров очевидна в заявлениях вице-президента США Джей Ди Вэнса и других американских спикеров, и президент Украины Владимир Зеленский опасается такого исхода, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом умолял его не дистанцироваться от переговоров по урегулированию на Украине. Информацию передала газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Политолог подчеркнул, что намерение США видны не только в интерпретации западных СМИ, но и в прямых заявлениях американских спикеров, которые предупреждают, что у Вашингтона есть и другие более важные дела. В связи с этим Зеленский понимает, что в ситуации один на один с Россией он будет вынужден принять российскую позицию как абсолютную на любых переговорах, указал Асафов.

«Его визави, несмотря на совместное веселое времяпрепровождение с Макроном, Мерцем и другими, ни финансово, ни политической волей поддержать не смогут, кроме как дружеским похлопыванием по плечу. Это тоже следует из их цитат, что им поставлять Украине нечего. Поэтому Зеленский, конечно, опасается», — рассказал Асафов.

Политолог добавил, что украинский президент будет всячески пытаться оставить Америку если не соучастником и ответственным, то хотя бы арбитром. В то же самое время желание США покинуть переговоры очевидно подтверждено, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что европейские официальные лица и дипломаты оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины.