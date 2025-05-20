Москва перевыполнила норму осадков

Синоптик Леус: В Москве выпало больше майской нормы осадков

Москва перевыполнила майскую норму осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Месячная норма осадков выпала в Москве уже к концу второй декады мая. Согласно данным базовой столичной метеостанции ВДНХ, к 20 мая объем выпавших осадков составил 61,1 миллиметра. Этот показатель на 0,1 миллиметра выше климатической нормы мая, подчеркивает синоптик.

Небольшие дожди продолжаются в мегаполисе и сегодня, поэтому к концу дня норма может быть превышена еще больше. Более заметные осадки прогнозируются в начале следующей недели.

Наступающее лето, несмотря на несколько волн похолодания в течение весны, будет теплее нормы. Окажется ли жара аномальной, точно сказать пока невозможно, однако, согласно прогнозам метеорологов, температура летом на 1-1,5 градуса превысит норму.