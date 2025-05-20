Пассажир такси попался полиции с партией метадона в Подмосковье

В Подмосковье полиция задержала пассажира такси с партией метадона

В деревне Мамоново Подмосковья полицейские задержали 26-летнего мигранта, перевозившего в такси наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские остановили машину такси и решили осмотреть пассажира. Во время досмотра у него нашли и изъяли 50 свертков с порошком, которые отправили на экспертизу. Выяснилось, что в них был метадон. Его же в 105 свертках, а также электронные весы, изоленту и магниты правоохранители обнаружили при осмотре квартиры мужчины в городе Видное.

После этого мужчина рассказал еще о восьми закладках с наркотиками, которые он должен был разложить на территории Одинцовского округа. По его словам, около пяти месяцев назад он нашел в мессенджере работу — ему дали координаты крупной закладки в деревне Сетунь Малая, которую нужно было забрать и расфасовать. После этого мужчина планировал сделать закладки по округу.

Возбуждено уголовное дело по статье о попытке сбыта запрещенных веществ. Известно, что ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что больше тонны прекурсоров наркотиков пытались ввезти в Россию под видом одежды.