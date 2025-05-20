Песков заявил об интересе России устранить первопричины конфликта на Украине

Песков заявил, что Россия хочет устранить первопричины конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что Россия хочет устранить первопричины конфликта на Украине.

«Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта. Это самое главное во всех проектах, которые будут нами формулироваться», — подчеркнул представитель Кремля.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».