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04:31, 20 мая 2025Россия

Песков заявил об интересе России устранить первопричины конфликта на Украине

Песков заявил, что Россия хочет устранить первопричины конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что Россия хочет устранить первопричины конфликта на Украине.

«Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта. Это самое главное во всех проектах, которые будут нами формулироваться», — подчеркнул представитель Кремля.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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