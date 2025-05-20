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06:10, 20 мая 2025Бывший СССР

Под Красноармейском заметили наемников в рядах ВСУ

Под Красноармейском в рядах ВСУ воюют англоязычные и польские наемники
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) заметили наемников из Польши. Кроме того, встречаются и англоговорящие бойцы. Об этом РИА Новости сообщил солдат с позывным Старый.

«Сам лично их не встречал, слышать — слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что иностранцев можно встретить даже в первой линии обороны на красноармейском направлении. Предположительно, это произошло из-за того, что иностранные солдаты не успели покинуть позицию до того, как пути отхода им отрезали российские бойцы.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике суд заочно приговорил американского наемника Маккарти к 14 годам колонии.

Вот это да!
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