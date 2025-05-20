Полиция и следователи пришли с обысками в редакцию российского телеканала

В Иваново силовики пришли с обысками к редактору телеканала «Барс»

В Иваново сотрудники полиции и следственного комитета России (СКР) пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс». Об этом сообщает издание IvanovoNews.

По данным источника, в 8:25 в кабинете главного редактора Сергея Кустова начались следственные действия, а работа телекомпании была приостановлена. Сотрудников не пускали в кабинеты. До этого, в 7:30, полиция провела обыски по месту жительства главного редактора. Следственные действия проводятся по делу о клевете, совершенной с использованием служебного положения.

Ранее правоохранительные органы провели обыски у студентов нескольких петербургских вузов, состоящих в леворадикальной группе «Рабочая власть».