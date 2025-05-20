Полыхающую после удара ВСУ больницу под Курском сняли на видео

В сети появилось видео с полыхающей больницей в Теткино Курской области, атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Telegram-канал «Голоса Курска».
На кадрах видно почти полностью разрушенное здание, на верхних этажах которого разгорается пожар. В радиусе нескольких метров вокруг разбросаны обломки, среди которых, как утверждается, есть осколки украинских ракет.
По информации автора поста, удар по больнице был нанесен 19 мая после неудачной попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Как рассказали очевидцы, взрывная волна выбила окна в нескольких домах. Была ли на тот момент больница уже повреждена, не уточняется.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются срезать выступ у границы Курской области на теткинском направлении. По данным военкоров, 19 мая штурмовая группа противника выдвинулась в направлении границы из Бессаловки.