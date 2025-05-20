Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 20 мая 2025Россия

Полыхающую после удара ВСУ больницу под Курском сняли на видео

Опубликовано видео с разрушенной ударами ВСУ больницей в Теткино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с полыхающей больницей в Теткино Курской области, атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Telegram-канал «Голоса Курска».

На кадрах видно почти полностью разрушенное здание, на верхних этажах которого разгорается пожар. В радиусе нескольких метров вокруг разбросаны обломки, среди которых, как утверждается, есть осколки украинских ракет.

По информации автора поста, удар по больнице был нанесен 19 мая после неудачной попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Как рассказали очевидцы, взрывная волна выбила окна в нескольких домах. Была ли на тот момент больница уже повреждена, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются срезать выступ у границы Курской области на теткинском направлении. По данным военкоров, 19 мая штурмовая группа противника выдвинулась в направлении границы из Бессаловки.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    Путин и Трамп обсудили попытки запугивания приехавших в Москву на 9 Мая лидеров

    Россиянин залил газовым баллончиком глухонемых в лифте

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости