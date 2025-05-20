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07:39, 20 мая 2025Мир

Помощь НАТО привела к военной отсталости Украины

NI: Помощь НАТО привела к военной отсталости Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

НАТО ограничило военный потенциал Украины, пытаясь превратить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в «миниатюрную европейскую армию», что фактически снизило ее обороноспособность. Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

Издание отмечает, что Украине оказали медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой. «Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперед — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооруженных сил», — говорится в статье.

Отмечается, что вместо того, чтобы разрабатывать собственные военные решения, страна стала полагаться на западные технологии и стандарты. Это, в свою очередь, снизило способность Вооруженных сил Украины быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.

Ранее сообщалось, что многие страны Европы, состоящие в НАТО, в частности, Германия, Дания, Чехия и Польша, передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе, в результате их собственные склады опустели.

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