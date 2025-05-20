Пообещавший студентам сдачу зачета за деньги декан российского вуза попался ФСБ

ФСБ задержала декана ростовского вуза, получившего 180 тыс рублей за зачет

Сотрудники ФСБ задержали декана факультета одного из вузов в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

Предварительно, 16 мая фигурант получил 180 тысяч рублей от одного из сотрудников института, действовавшего по заданию оперативников, за сдачу зачета студентами без реальной проверки знаний. Его задержали с поличным и отправили под стражу.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о декане лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Уфе осудят бывшего ректора института за получение взяток от подчиненных.