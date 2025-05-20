Россиянин вломился в закрытую парикмахерскую ради новой прически и попал на видео

В Петербурге Росгвардия поймала брившегося мужчину, который разбил окно салона

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который разбил окно закрытой парикмахерской ради того, чтобы побриться. Его сняли камеры видеонаблюдения, расположенные в салоне. Соответсвующие кадры опубликованы в Telegram-канале «СЗФОшная».

На видео показано, как молодой человек набрасывает на себя рабочую накидку парикмахера, взял бритву и побрился.

По данным канала, ЧП произошло в салоне, расположенном в Адмиралтейском районе ранним утром в субботу, 17 мая. После того, как он закончил бриться, он взял из парикмахерской несколько триммеров. Однако, происходящее увидел прохожий. Он вызвал на место правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Москве шестеро воров разгромили элитный салон красоты и порезали друг друга ножницами.