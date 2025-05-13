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15:50, 13 мая 2025Силовые структуры

Воры разгромили элитный российский салон красоты и порезали друг друга ножницами

В Москве 6 воров разгромили салон красоты и порезали друг друга ножницами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве шестеро воров разгромили элитный салон красоты и порезали друг друга ножницами. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло в салоне красоты, расположенном на Земляном Валу. Злоумышленники проникли в помещение и вынесли оттуда оборудование стоимостью 300 тысяч рублей, а затем обнаружили шампанское, водку и фрукты, приготовленные сотрудниками для клиентов салона, и решили устроить вечеринку. Спустя некоторое время они разгромили помещение и побили мебель. Утром одна из пришедших на работу сотрудниц заведения обнаружила двоих злоумышленников внутри помещения. Один из них находился без сознания, у него были порезы и ушибы и переломаны ребра. Он был госпитализирован. Второй рассказал, что пришел в салон на вечеринку по приглашению друзей.

В произошедшем разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина с топором разгромил продуктовый магазин.

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