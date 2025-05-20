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18:51, 20 мая 2025Силовые структуры

Попавшего в смертельную аварию с мотоциклом российского полицейского отпустили из СИЗО

В Петербурге полицейского обвинили в гибели двоих людей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Попавшего в смертельную аварию с мотоциклом российского полицейского Гусейна Джафарова отпустили из СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие настаивало на его аресте, однако обвиняемый и его защита просили иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Суд следствию отказал. Джафаров освобожден из-под стражи в зале суда.

Правоохранителя задержали 19 мая и сразу же предъявили обвинение по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

По версии следствия, инспектор ППС на служебной машине нарушил правила дорожного движения и поехал на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль силовиков столкнулся с мотоциклом. Напарник полицейского и мотоциклист не выжили.

ДТП с участием патрульной машины произошло 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы.

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