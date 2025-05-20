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12:42, 20 мая 2025Экономика

Поставки одного вида российского топлива в Китай рухнули

Экспорт сжиженного природного газа из РФ в Китай упал на 27,2 % в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

По итогам первых четырех месяцев 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай сократились на 27,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и упали примерно до 1,75 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

Вместе с физическими объемами резко сократилась и стоимость поставок этого вида российского топлива. За отчетный период отечественные экспортеры смогли заработать на экспорте СПГ в КНР только 1,04 миллиарда долларов. В годовом выражении доходы РФ снизились на 28,1 процента.

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В итоге в январе-апреле Россия не смогла войти в тройку крупнейших экспортеров СПГ на китайский рынок. По этому показателю ее опередили Катар, отправивший в КНР в общей сложности 6,69 миллиона тонн, Австралия (6,38 миллиона) и Малайзия (2,22 миллиона). В топ-5 также вошла Индонезия (1,45 миллиона), США заняли седьмую строчку рейтинга с результатом 259,9 тысячи тонн.

После ввода масштабных западных санкций Китай стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов. Последние несколько лет поставки СПГ из РФ в КНР стабильно росли. По итогам 2023 года отечественные экспортеры отправили в азиатскую страну 8 миллионов тонн этого вида топлива, а в 2024-м показатель увеличился на 3,3 процента и достиг 8,3 миллиона. Одной из главных целей РФ является наращивание внутреннего производства СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году. Однако ряд экспертов сомневается в реалистичности поставленной задачи ввиду ограниченных ресурсных и производственных возможностей российских СПГ-заводов из-за ограничений Евросоюза (ЕС) и США.

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