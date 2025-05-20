Появились кадры задержания обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков

МВД показало видео задержания обеспечивавших работу маркетплейса с наркотиками

МВД показало видео задержания людей, обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как силовики приходят с обысками по нескольким адресам и задерживают подозреваемых.

Им предъявлены обвинения по статьям 33 («Виды соучастников преступления»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ.

Сотрудники одной из IT-компаний обеспечивали сообщникам стабильную работу их онлайн-площадки. Они защищали ее от блокировок, взлома и других атак. Для этого использовались современные решения. Также в ходе проведенной работы установлены члены организации, занимавшиеся сервисом по обмену криптовалюты и принимавшие платежи за наркотические средства.

В восьми регионах сотрудники полиции провели 28 обысков по местам проживания и в коммерческих помещениях, используемых подозреваемыми. Изъята техника, документы и другие предметы, имеющие значение для следствия. Устанавливаются все причастные к деятельности преступной группы.

Ранее сообщалось, что в России сотрудники ФСБ и МВД задержали распространявших через интернет наркотики людей.