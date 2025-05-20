Появились подробности о водителе взорвавшегося на трассе в Подмосковье суперкара

За рулем взорвавшегося в Подмосковье McLaren мог находиться гонщик Куденко

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на трассе в Подмосковье суперкара McLaren находился гонщик Василий Куденко. Подробности о водителе авто раскрыло издание Baza в Telegram-канале.

«У 44-летнего Куденко первый разряд по автоспорту, и он участвовал в различных заездах в классе Unlim 500+», — уточняется в публикации.

Отмечается, что водитель отделался переломом руки.

Ранее очевидцы сняли на видео взрыв суперкара McLaren на трассе в Подмосковье. По информации Baza, автомобиль желтого цвета на скорости врезался в отбойники, а после этого загорелся. В суперкаре находились два человека — оба успели покинуть салон до взрыва и не пострадали.