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21:27, 20 мая 2025Россия

Появились подробности о водителе взорвавшегося на трассе в Подмосковье суперкара

За рулем взорвавшегося в Подмосковье McLaren мог находиться гонщик Куденко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на трассе в Подмосковье суперкара McLaren находился гонщик Василий Куденко. Подробности о водителе авто раскрыло издание Baza в Telegram-канале.

«У 44-летнего Куденко первый разряд по автоспорту, и он участвовал в различных заездах в классе Unlim 500+», — уточняется в публикации.

Отмечается, что водитель отделался переломом руки.

Ранее очевидцы сняли на видео взрыв суперкара McLaren на трассе в Подмосковье. По информации Baza, автомобиль желтого цвета на скорости врезался в отбойники, а после этого загорелся. В суперкаре находились два человека — оба успели покинуть салон до взрыва и не пострадали.

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