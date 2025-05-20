Пожаловавшийся на цену шезлонга в Турции турист был избит на пляже и попал на видео

Daily Mail: Сотрудник пляжа в Аланье избил туриста после отказа от шезлонга

Иностранный турист пожаловался на цену шезлонга на пляже в Турции и был избит сотрудником, сдававшим лежаки в аренду. Случившееся попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже Дамлаташ в Аланье в пятницу, 16 мая. Отдыхающий уточнил стоимость аренды шезлонга, но отказался от аренды, посчитав ее слишком дорогой. Он бросил свои личные вещи на песок и хотел окунуться в море, но сотрудник сделал ему замечание, потребовав поднять вещи и положить в другом месте.

Затем работник стал избивать туриста, повалив его на землю. Еще двое мужчин вмешались и разъединили оппонентов. Предполагается, что пострадавший был британцем, но некоторые утверждают, что он мог быть родом из России.

Власти курортного города резко раскритиковали случившееся, заметив, что подобное не должно происходить с отдыхающими.