Программиста из российской больницы осудили за госизмену

В Иркутской области суд приговорил программиста к 14 годам колонии за госизмену

Иркутский областной суд приговорил 37-летнего жителя Братска к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину также признали виновным по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

Следствие и суд установили, что россиянин, будучи ведущим программистом в одной из больниц Иркутской области, скопировал из медкарты и передал представителю другого государства персональные данные пациентов, которые проходили военную службу в Вооруженных силах России. По данным ТАСС, данные предназначались для публикации в Telegram-канале, который администрировал представитель украинских спецслужб.

Также мужчина спонсировал деятельность, направленную против безопасности страны.

Ранее сообщалось, что на Урале вынесли приговор по одному из первых дел о поджоге военкомата после начала СВО.