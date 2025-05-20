Программиста из российской больницы осудили за госизмену

Иркутский областной суд приговорил 37-летнего жителя Братска к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.
Мужчину также признали виновным по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.
Следствие и суд установили, что россиянин, будучи ведущим программистом в одной из больниц Иркутской области, скопировал из медкарты и передал представителю другого государства персональные данные пациентов, которые проходили военную службу в Вооруженных силах России. По данным ТАСС, данные предназначались для публикации в Telegram-канале, который администрировал представитель украинских спецслужб.
Также мужчина спонсировал деятельность, направленную против безопасности страны.
Ранее сообщалось, что на Урале вынесли приговор по одному из первых дел о поджоге военкомата после начала СВО.